Блінкен: США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від енергоносіїв РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть країнам Європи знижувати залежність від енергоносіїв Росії, зокрема постачанням скрапленого газу
Про це він сказав під час пресконференції з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом за підсумками візиту до Відня, повідомляє "Голос Америки".
Блінкен наголосив на важливості поступової відмови Європи від енергоносіїв РФ, залежність від яких формувалася в багатьох країнах регіону протягом десятиліть.
За його словами, вихід із цієї залежності важливий, адже позбавляє президента РФ Володимира Путіна стратегічної зброї, на яку він перетворив енергоносії.
Держсекретар додав, що у різних країн існують різні енергетичні відносини з Росією, які формувалися десятиліттями, тому не завжди легко змінити все в один момент.
"У зв'язку з цим Сполучені Штати, як ми вже робили з багатьма партнерами в Європі, хочуть допомогти, і ми вже допомогли з постачанням скрапленого природного газу. Ми продовжуватимемо це робити", - зазначив Блінкен.
Він також підтримав гуманітарні зусилля Австрії щодо допомоги Україні.
"Австрія може бути нейтральною у військовому відношенні, але вона дуже не нейтральна в політичному", - пояснив держсекретар США і додав, що це можна побачити в підтримці українських біженців, гуманітарній допомозі та підтримці санкцій ЄС.
- Водночас міністр закордонних справ Александер Шалленберг заявив, що чинний президент РФ Володимир Путін є першим очільником Кремля, який за довгу історію відносин між Віднем та Москвою використовує газ як зброю.
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