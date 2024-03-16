Блінкен: США продовжать допомагати Європі зменшувати залежність від енергоносіїв РФ

Про це він сказав під час пресконференції з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом за підсумками візиту до Відня, повідомляє "Голос Америки".

Блінкен наголосив на важливості поступової відмови Європи від енергоносіїв РФ, залежність від яких формувалася в багатьох країнах регіону протягом десятиліть.

За його словами, вихід із цієї залежності важливий, адже позбавляє президента РФ Володимира Путіна стратегічної зброї, на яку він перетворив енергоносії.

Держсекретар додав, що у різних країн існують різні енергетичні відносини з Росією, які формувалися десятиліттями, тому не завжди легко змінити все в один момент.

"У зв'язку з цим Сполучені Штати, як ми вже робили з багатьма партнерами в Європі, хочуть допомогти, і ми вже допомогли з постачанням скрапленого природного газу. Ми продовжуватимемо це робити", - зазначив Блінкен.

Він також підтримав гуманітарні зусилля Австрії щодо допомоги Україні.

"Австрія може бути нейтральною у військовому відношенні, але вона дуже не нейтральна в політичному", - пояснив держсекретар США і додав, що це можна побачити в підтримці українських біженців, гуманітарній допомозі та підтримці санкцій ЄС.