Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній

Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
17:38
Економіка Lifecell

Європейські партнери спрямують $435 млн для українських телекомунікаційних компаній lifecell LLC та Datagroup-Volia

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.

"Стабільний звʼязок - невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції", - написав Федоров.

Допомогу надали Міжнародна фінансова корпорація та Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Європейської комісії та уряду Франції.

  • Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) та Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) нададуть Україні до $150 млн для підтримки проєктів відновлення та просування зелених ініціатив.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
путін в Монголії
Автор Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
8 жовтня, 2024 вiвторок
На тлі повільного надходження F-16 Франція робить цікавий і важливий крок. Колонка Сергія Згурця
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
17:41
Рустем Умєров з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі
Британія до кінця року надасть Україні більше артсистем AS-90, – Умєров
17:34
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссуддя Тандир перебуватиме під вартою ще два місяці
17:20
"Жива Планета" 2024 "
Популяція диких тварин скоротилася у середньому на 73% лише за 50 років,  — звіт WWF "Жива Планета" 2024 
17:09
Марк Рютте
Юридично можливо: Рютте про дозвіл на далекобійні удари по РФ
17:07
війна проти РФ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках
17:06
У Лондоні затримали активістів, які намагалися заклеїти картину Пікассо знімком жінки з дитиною з Гази
17:04
зерно, зернова угода
За три місяці РФ уразила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України: в Кабміні назвали мету цих атак
16:57
OPINION
Уроки Тайваню: як Україні не програти війну
16:53
У Торецьку не залишилось жодного вцілілого будинку, - начальник МВА Чинчик
16:45
Енергосистема, електроенергія, обстріли
"До зими готові, як ніколи": в Укренерго заявили, що накопичили трикратний запас ремонтного обладнання
16:42
зеленський макрон
Зеленський прибув до Франції
16:34
Оновлено
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів. У МЗС відреагували
16:30
Має наукову, музейну та освітню цінність: митники виявили зуб кашалота, який намагалися вивезти до США
16:29
НАТО
НАТО розпочне 14 жовтня щорічні ядерні навчання
16:29
опалення
Київ розпочне опалювальний сезон 14 жовтня
16:17
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Черкаську Лозову на Харківщині: серед поранених – троє дітей
16:15
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на матчі Ліги націй
16:08
Ексклюзив
Міг-31К
Авіаексперт Криволап розказав, скільки носіїв "кинджалів" МіГ-31К залишилося у РФ
16:08
На фото: Дженніфер Лопес
"Перебування в стосунках не визначає мене": Джей Ло вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком
16:03
Латвія
У Латвії сейм підтримав мобілізацію до армії іноземних добровольців
16:01
Ексклюзив
кордон з Білоруссю
Прикордонники повністю контролюють кордон з Білоруссю, - речник ДПСУ
16:00
OPINION
Чи може гіпотетичне запрошення до НАТО не бути для України пасткою?
15:59
Міністерство оборони затвердило зразок полегшеного бронежилета
15:53
Оновлено
Наслідки обстрілу
Обстріл України в ніч на 10 жовтня: у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 6, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
15:27
Олексій Гончаренко
"Зарплата кожного українця знизиться на 3,5%": нардеп Гончаренко про збільшення військового збору
15:21
Рамзан Кадиров
Кадиров пригрозив "кровною помстою" олігарху Керімову та ще двом депутатам держдуми РФ через стрілянину в центрі Москви
15:18
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін прагне вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини до холодів, - генерал-лейтенант Богдан
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
Оновлено
на фото Верховна Рада України
ВР прийняла в цілому законопроєкт про військову службу іноземців за контрактом в Україні
14:49
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Зеленський у Лондоні зустрівся з прем'єром Британії Стармером та генсеком НАТО Рютте
14:43
Руслан Стефанчук
"Потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце": Стефанчук про заборону мобілізації до 25 років
14:21
На фото: Вал Бебко
Гітарист The Hardkiss, чоловік Саніної Вал Бебко показався на фото з США
14:15
Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг
14:05
OPINION
Як із певних літер скласти слово "перемога"
13:53
ЯК-130
У Росії розбився військовий літак Як-130
13:53
Путін звільнив посла Росії в США Антонова
13:51
Оновлено
Міг-31К
У Білорусь прилетів другий російський винищувач МіГ-31К, - Гаюн
13:35
Оновлено
Сили оборони вночі вдарили по військовому аеродрому "Ханська"
Сили оборони вночі вдарили по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї
13:34
дтп Польща
У польській Медиці мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинули
13:34
Шон Diddy Комбз, Джастін Бібер
Джастін Бібер уперше прокоментував арешт репера Diddy
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV