Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній
Європейські партнери спрямують $435 млн для українських телекомунікаційних компаній lifecell LLC та Datagroup-Volia
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку.
"Стабільний звʼязок - невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції", - написав Федоров.
Допомогу надали Міжнародна фінансова корпорація та Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Європейської комісії та уряду Франції.
- Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) та Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) нададуть Україні до $150 млн для підтримки проєктів відновлення та просування зелених ініціатив.
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