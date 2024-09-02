Фінська енергокомпанія Fortum розпочала перехід з російського на американське ядерне паливо
Фінська енергокомпанія Fortum успішно почала використовувати ядерне паливо від американської компанії Westinghouse Electric на одній зі своїх електростанцій, намагаючись замінити постачання з Росії
Про це повідомляє Reuters.
Електростанція Fortum Loviisa у Фінляндії залежала від ядерного палива від "ТВЕЛ", дочірньої компанії російської державної енергетичної компанії "Росатом". Проте Fortum почав шукати заміну цьому у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Завантаження нового палива є важливою віхою, яка гарантує надійну західну альтернативу паливу", — йдеться у заяві Fortum, додаючи, що перше паливо Westinghouse було завантажено під час щорічного простою електростанції в серпні.
На два ядерні реактори Fortum у Ловіїсі припадає близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії, яка висловила занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні палива з Росії після свого минулорічного рішення приєднатися до НАТО.
"Вперше в історії Loviisa ми маємо повністю західне паливо", — заявила глава відділу ядерної генерації Fortum Петра Лундстром, додавши, що це включало уран, паливні збірки, а також процес збагачення, отриманий із західних джерел.
Генеральний директор Маркус Раурамо заявив, що Fortum буде дотримуватися існуючих контрактів з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.
Минулого року Агентство з постачання Євратому (ESA) заявило, що імпорт ядерного палива та послуг з Росії до Європейського Союзу зріс у 2023 році порівняно з 2021 роком.
За даними агентства, цей сплеск пов’язаний із запасами ядерного палива в кількох країнах ЄС, включаючи Фінляндію. П'ять держав ЄС - Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина - експлуатують реактори ВВЕР російської розробки, які використовують російське паливо.
За винятком Угорщини, Westinghouse працює з іншими чотирма країнами ЄС для переходу з російського на західне ядерне паливо, а також постачає паливо в Україну.
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