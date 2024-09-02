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Головна Економіка Фінська енергокомпанія Fortum розпочала перехід з російського на американське ядерне паливо

Фінська енергокомпанія Fortum розпочала перехід з російського на американське ядерне паливо

Ксенія Золотова
2 вересня, 2024 понедiлок
16:29
Економіка Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо

Фінська енергокомпанія Fortum успішно почала використовувати ядерне паливо від американської компанії Westinghouse Electric на одній зі своїх електростанцій, намагаючись замінити постачання з Росії

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Електростанція Fortum Loviisa у Фінляндії залежала від ядерного палива від "ТВЕЛ", дочірньої компанії російської державної енергетичної компанії "Росатом". Проте Fortum почав шукати заміну цьому у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Завантаження нового палива є важливою віхою, яка гарантує надійну західну альтернативу паливу", — йдеться у заяві Fortum, додаючи, що перше паливо Westinghouse було завантажено під час щорічного простою електростанції в серпні.

На два ядерні реактори Fortum у Ловіїсі припадає близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії, яка висловила занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні палива з Росії після свого минулорічного рішення приєднатися до НАТО.

"Вперше в історії Loviisa ми маємо повністю західне паливо", — заявила глава відділу ядерної генерації Fortum Петра Лундстром, додавши, що це включало уран, паливні збірки, а також процес збагачення, отриманий із західних джерел.

Генеральний директор Маркус Раурамо заявив, що Fortum буде дотримуватися існуючих контрактів з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.

Минулого року Агентство з постачання Євратому (ESA) заявило, що імпорт ядерного палива та послуг з Росії до Європейського Союзу зріс у 2023 році порівняно з 2021 роком.

За даними агентства, цей сплеск пов’язаний із запасами ядерного палива в кількох країнах ЄС, включаючи Фінляндію. П'ять держав ЄС - Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина - експлуатують реактори ВВЕР російської розробки, які використовують російське паливо.

За винятком Угорщини, Westinghouse працює з іншими чотирма країнами ЄС для переходу з російського на західне ядерне паливо, а також постачає паливо в Україну.

  • Нафтова компанія РФ "Татнафта" збільшила свій експорт до Угорщини й Словаччини, замінивши більшу частину барелів Лукойлу після того, як Україна наклала санкції.
Теги:
Світ
Росія
Фінляндія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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