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Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2024 середа
14:08
Економіка Близький Схід Ємен нафта

Нафтова компанія РФ "Татнафта" збільшила свій експорт до Угорщини й Словаччини, замінивши більшу частину барелів Лукойлу після того, як Україна наклала санкції

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що в липні Росія відправила в Угорщину приблизно 436 тис. тонн сирої нафти, коли в Словаччину - близько 356 тонн. Відповідно до статистики ці поставки є більшими, ніж у червні, а також однаковими, що й у липні 2023 року.

Акцентується, що російська компанія "Лукойл" припинила транзит нафти до Угорщини та Словаччини. Однак Татнафта РФ водночас збільшила свій експорт до цих країн.

Проти Татнафти українські санкції також діють, але вони мʼякші, ніж обмеження проти "Лукойлу", та стосуються лише блокування активів.

"Будапештська енергетична компанія веде переговори щодо пошуку довгострокового рішення для забезпечення поставок російської сирої нафти. Компанія має "хороший шанс підписати необхідні угоди", -  раніше заявляв представник канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Гергелі Гуляс.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".

Того ж дня Сіярто припустив, що зупинку транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України "вигадали" в ЄС.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Словаччина
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
Війна з Росією
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