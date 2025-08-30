Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"

Про це йдеться у матеріалі видання "Дзеркало тижня".

Якщо у 2022 році Україна переважно відвантажувала агропродукцію через західні кордони, то наразі так звані "шляхи солідарності" активно використовуються і для імпорту.

Зростання попиту на овочі та фрукти, а також високі ціни на внутрішньому ринку, зумовлені негативними чинниками, призвели до необхідності нарощування імпорту. За перше півріччя 2025 року імпорт овочів зріс удвічі, що дозволило частково згладити сезонні весняні коливання цін.

Згідно з повідомленням, закупівля "іноземних" овочів обійшлася Україні в 355 млн дол. Основну частину - склали помідори, картопля, капуста, морква, огірки та солодкий перець — саме ці позиції просіли з погляду пропозиції через неочікуване скорочення виробництва на тлі тимчасової окупації територій на півдні.

За даними Національного банку України, імпортні поставки відіграють все більшу роль у формуванні додаткової пропозиції на внутрішньому ринку, допомагаючи стримувати зростання цін та згладжувати їхню волатильність.

Окрім овочів, значно зріс імпорт інших продуктів. Так, у січні-червні 2025 року імпорт яблук збільшився у вісім разів. Імпорт молока та вершків зріс у 1,6 разу, круп – на 48%. Імпорт свинини збільшився у 4,4 разу.