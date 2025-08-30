Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
За перше півріччя 2025 року Україна значно збільшила імпорт продуктів харчування: імпорт яблук зріс у вісім разів, свинини — у понад чотири рази, молока та вершків — у 1,6 раза, а круп — на 48%
Про це йдеться у матеріалі видання "Дзеркало тижня".
Якщо у 2022 році Україна переважно відвантажувала агропродукцію через західні кордони, то наразі так звані "шляхи солідарності" активно використовуються і для імпорту.
Зростання попиту на овочі та фрукти, а також високі ціни на внутрішньому ринку, зумовлені негативними чинниками, призвели до необхідності нарощування імпорту. За перше півріччя 2025 року імпорт овочів зріс удвічі, що дозволило частково згладити сезонні весняні коливання цін.
Згідно з повідомленням, закупівля "іноземних" овочів обійшлася Україні в 355 млн дол. Основну частину - склали помідори, картопля, капуста, морква, огірки та солодкий перець — саме ці позиції просіли з погляду пропозиції через неочікуване скорочення виробництва на тлі тимчасової окупації територій на півдні.
За даними Національного банку України, імпортні поставки відіграють все більшу роль у формуванні додаткової пропозиції на внутрішньому ринку, допомагаючи стримувати зростання цін та згладжувати їхню волатильність.
Окрім овочів, значно зріс імпорт інших продуктів. Так, у січні-червні 2025 року імпорт яблук збільшився у вісім разів. Імпорт молока та вершків зріс у 1,6 разу, круп – на 48%. Імпорт свинини збільшився у 4,4 разу.
- Гендиректор "Роснафти" Ігор Сєчин заявив, що чистий прибуток компанії у першій половині 2025 року скоротився на 68% — до 245 млрд рублів (близько 3 млрд доларів). Причиною падіння стали низькі ціни на нафту, спричинені зростанням видобутку країнами ОПЕК, зокрема Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком та Кувейтом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе