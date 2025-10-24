Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
Індійська компанія Reliance Industries Ltd. закупила мільйони барелів нафти зі США та Близького Сходу після того, як Америка запровадила санкції проти РФ, зокрема – її нафтових компаній
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, приватний нафтопереробний завод Індії закупив декілька сортів сировини: із Саудівської Аравії, Іраку, Катару, а також США. Продукцію Нью-Делі отримає в грудні або січні.
Представник Reliance заявив, що нині компанія оцінює наслідки різних санкцій, які стосуються російської нафти й експорту продукції до Європи.
"Reliance була найбільшим імпортером російської нафти в Індії цього року, закупивши сиру нафту за довгостроковим контрактом з ПАТ "Роснафта" — однією з компаній, яка потрапила до чорного списку", – зауважує Bloomberg.
Трейдери розповіли інформаційному агентству: у жовтні індійська Reliance закупила на спотовому ринку щонайменше 10 млн барелів нафти. Основний обсяг припав на сорти з Близького Сходу.
- У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
- Державні нафтові компанії Китаю призупинили купівлю російської нафти після того, як США запровадили санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ – "Роснафти" й "Лукойла".
