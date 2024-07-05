Інноваційні підходи управління командою під час війни на HR Wisdom Summit 2024

Під час HR Wisdom Summit HR-лідери "OLX Робота", Shell, Kormotech, Райффайзен Банку та ще понад 25 великих компаній розкажуть, як наймати, утримувати та розвивати таланти.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Дізнатися більше: https://hrws.delo.ua/

Серед спікерів: Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота, Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренда роботодавця Ukrnafta, Дарія Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики, Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, Олександра Комар, директорка з персоналу Shell, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, Інна Печериця, HRD ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA), Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний", Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Ганна Нетребська, акціонерка Meest China, Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ ВСЕСВІТ, Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом "Контінентал Фармерз Груп".

Учасники події дізнаються:

Які програми підтримки та інклюзії допоможуть подолати кадровий дефіцит, повернуть ветеранів до мирного життя та роботи.

Які можливі сценарії розвитку ринку праці в Україні.

Як ефективно використовувати штучний інтелект в HR та яких фахівців він може замінити у майбутньому.

Як підтримувати ментальне здоров’я та добробут співробітників під час війни.

Які універсальні навички потрібно опанувати робітникам та як компанія може сприяти їхньому розвитку у межах трансформації корпоративної освіти.

Про розвиток корпоративних університетів та академій як інструментів навчання та розвитку персоналу.

Як подолати виклики дефіциту кадрів

та багато іншого.

Також на HR Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Учасники саміту першими дізнаються кейси переможців та зможуть перейняти їхній досвід під час нетворкінгу у кулуарах!

Купити квиток: https://hrws.delo.ua/

Генеральний партнер – "OLX Робота", головні партнери – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.