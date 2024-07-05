Інноваційні підходи управління командою під час війни на HR Wisdom Summit 2024
17 липня у Києві відбудеться HR Wisdom Summit. Він об’єднає понад 300 учасників – HR-фахівців, топменеджерів та власників бізнесу для обміну інсайтами та живого спілкування
Під час HR Wisdom Summit HR-лідери "OLX Робота", Shell, Kormotech, Райффайзен Банку та ще понад 25 великих компаній розкажуть, як наймати, утримувати та розвивати таланти.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Дізнатися більше: https://hrws.delo.ua/
Серед спікерів: Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота, Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренда роботодавця Ukrnafta, Дарія Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики, Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, Олександра Комар, директорка з персоналу Shell, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, Інна Печериця, HRD ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA), Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний", Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Ганна Нетребська, акціонерка Meest China, Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ ВСЕСВІТ, Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом "Контінентал Фармерз Груп".
Учасники події дізнаються:
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Які програми підтримки та інклюзії допоможуть подолати кадровий дефіцит, повернуть ветеранів до мирного життя та роботи.
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Які можливі сценарії розвитку ринку праці в Україні.
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Як ефективно використовувати штучний інтелект в HR та яких фахівців він може замінити у майбутньому.
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Як підтримувати ментальне здоров’я та добробут співробітників під час війни.
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Які універсальні навички потрібно опанувати робітникам та як компанія може сприяти їхньому розвитку у межах трансформації корпоративної освіти.
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Про розвиток корпоративних університетів та академій як інструментів навчання та розвитку персоналу.
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Як подолати виклики дефіциту кадрів
та багато іншого.
Також на HR Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Учасники саміту першими дізнаються кейси переможців та зможуть перейняти їхній досвід під час нетворкінгу у кулуарах!
Купити квиток: https://hrws.delo.ua/
Генеральний партнер – "OLX Робота", головні партнери – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.
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