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Кабмін цьогоріч виділить 40 млрд грн на програми підтримки бізнесу

12 січня, 2024 п'ятниця
20:51
Економіка Шмигаль

Кабінет Міністрів України у 2024 році виділить більш ніж 40 млрд грн на програми підтримки бізнесу: планується видати близько 15 тис. грантів

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо та вдосконалюємо одну з найуспішніших державних програм пільгового кредитування "5-7-9". Загалом виділяємо на доступні позики для малого та середнього бізнесу 18 млрд грн. Понад 11 тисяч українців уже отримали від держави безповоротні гранти, аби започаткувати чи розширити свій бізнес. Це програма єРобота, завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць", - розповів він.

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Також цього року уряд має намір видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, у планах - допомогти створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів. 

За словами Шмигаля, Україна підтримуватиме аграріїв, будівельну сферу, створення та розширення переробних підприємств. 

  • 21 червня 2023 року уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота"
  • 24 червня Кабмін анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ. А вже 1 липня проєкт "єРобота" офіційно запрацював
  • У рамках програми підтримки ветеранського бізнесу на кінець листопада 2023 року понад 400 підприємств ветеранів та їхніх сімей отримали від держави від 500 тис. до 3 млн грн
Україна
бізнес
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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