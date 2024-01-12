Кабмін цьогоріч виділить 40 млрд грн на програми підтримки бізнесу

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо та вдосконалюємо одну з найуспішніших державних програм пільгового кредитування "5-7-9". Загалом виділяємо на доступні позики для малого та середнього бізнесу 18 млрд грн. Понад 11 тисяч українців уже отримали від держави безповоротні гранти, аби започаткувати чи розширити свій бізнес. Це програма єРобота, завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць", - розповів він.

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Також цього року уряд має намір видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, у планах - допомогти створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів.

За словами Шмигаля, Україна підтримуватиме аграріїв, будівельну сферу, створення та розширення переробних підприємств.