Створені ветеранами та їхніми сім'ями: в Україні понад 400 бізнесів отримали фінансування від держави
В Україні триває програма підтримки ветеранського бізнесу: станом на 18 листопада понад 400 підприємств ветеранів та їхніх сімей отримали від 500 тис. до 3 млн грн від держави
Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Вказано, що ветеранський фонд проводить конкурсні грантові програми, в яких можуть взяти участь ветерани, члени їхніх сімей та родини полеглих військових. Переможці отримують державне фінансування для розвитку власного бізнесу в розмірі від 500 тисяч гривень до трьох мільйонів гривень.
"Завдяки їй ветерани-підприємці можуть купувати обладнання, залучати інших членів родин чи ветеранів до працевлаштування, сприяти розвитку нашої економіки. Вони отримують кошти для свого бізнесу і платять податки, які повертаються в державу. Це також всіляко сприяє нашим захисникам і захисницям, які вже демобілізувалися, інтегруватися у суспільне та економічне життя", - зазначила міністерка.
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Лапутіна вважає, що такі проєкти сприяють розвиткові економіки та підтримують оборону. Як приклад, вона навела дружину військового, яка отримала грант на виготовлення спорядження для захисників. Ще один військовий, який отримав фінансування, створив проєкт, який за унікальною технологією допомагає розміновувати території.
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