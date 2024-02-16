Кабмін затвердив план дій на 2024 рік: на яких 10 пріоритетах зосередяться урядовці

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Так, першим пріоритетом є виробництво зброї та техніки, гуманітарне розмінування, співпраця з НАТО, а також підвищення громадської безпеки, зокрема через будівництво нових укриттів.

Другий пріоритет – євроінтеграція.

Як зазначив очільник уряду Денис Шмигаль, Кабмін сформує команду для переговорів щодо вступу в ЄС у першій половині 2024 року.

Окрім того, Україна працює над продовженням “економічного” та “транспортного” безвізів.

"Готуємо умови для того, аби підписати “промисловий”, а також “роумінговий” безвізи з ЄС", - додав Шмигаль.

Третій пріоритет – відбудова України. Прем'єр нагадав, що оцінка потреб України на відновлення зросла до $486 млрд.

Четвертий пріоритет – ветеранська політика.

"Стратегічні точки ми визначили ще минулого року. Реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, реформа ВЛК. Цьогоріч плануємо створення Єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен наш герой міг скористатися всіма пільгами та інструментами підтримки", - пояснив Шмигаль.

Він також нагадав про реалізацію проєкту з помічниками ветеранів і створення меморіального військового кладовища.

П'ятий пріоритет – освіта.

Виплати українським освітянам цьогоріч будуть збільшені на 21%, підкреслив Шмигаль.

Шостий пріоритет – соціальна сфера.

Тут Шмигаль нагадав про весняну індексацію пенсій.

Сьомий пріоритет – стійка економіка.

"Два головних завдання. Перше — це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге — це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу", - пояснив очільник уряду.

Ще три пріоритети – це цифровізація, енергетична незалежність і медицина.

Також Шмигаль зазначив, що уряд планує дбати про захист довкілля.