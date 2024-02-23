Кабмін затвердив весняну індексацію пенсій в Україні на 8%
Уряд на засіданні 23 лютого ухвалив рішення щодо проведення індексації пенсій в Україні з 1 березня. Виплати буде підвищено майже на 8%
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн", - написав він.
За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн українців, із яких:
- 9,5 млн цивільних пенсіонерів;
- майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств;
- майже 100 тисяч чорнобильців.
Окрім того, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які ще працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу.
"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", - зазначив Шмигаль.
- 27 грудня 2023 року очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, що Києву, можливо, доведеться затримати зарплати для 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо західна допомога не надійде вчасно.
- Своєю чергою міністр соцполітики Жолнович сказала, що Україна виплачуватиме пенсії з внутрішніх ресурсів. За її словами, до держбюджету на 2024 рік заклали індексацію пенсій.
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