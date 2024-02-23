Кабмін затвердив весняну індексацію пенсій в Україні на 8%

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн", - написав він.

За його словами, індексація торкнеться понад 10 млн українців, із яких:

9,5 млн цивільних пенсіонерів;

майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств;

майже 100 тисяч чорнобильців.

Окрім того, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які ще працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", - зазначив Шмигаль.