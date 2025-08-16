Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Рішення було ухвалене "Об’єднаною суднобудівною корпорацією".

Згідно з наказом генерального директора підприємства Михайла Боровського, підписаним 10 липня 2025 року, після 31 жовтня поточного року на верфі залишиться близько 90 співробітників. Це суттєве скорочення, враховуючи, що у 2023 році на ХСЗ працювало понад 500 осіб.

У документі зазначається, що скорочення зумовлене "відсутністю обсягів виробництва". Завод, який входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації, є одним із найбільших у регіоні.

"Центр уже писав, що програма оновлення цивільного морського флоту, яку Росія широко рекламувала у 2023 році, скорочена на понад 40% через хронічну нестачу фінансування. Санкції працюють", - підсумували в ЦПД.