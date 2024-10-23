Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Відповідну угоду місто підписало з Європейським банком реконструкції та розвитку у четвер, 23 жовтня.

За словами мера, кошти спрямують на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг, та на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання.

"Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення", - додав Терехов.