Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Харкову 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту. Гроші спрямують на підтримку критичної інфраструктури міста
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Відповідну угоду місто підписало з Європейським банком реконструкції та розвитку у четвер, 23 жовтня.
За словами мера, кошти спрямують на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг, та на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання.
"Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення", - додав Терехов.
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