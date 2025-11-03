Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

У виданні пояснили, що Росія зберігала статус найбільшого постачальника нафти до Китаю завдяки суттєвим знижкам, що з’явилися після запровадження західних санкцій через війну проти України. Тепер Вашингтон і його партнери посилюють тиск, намагаючись позбавити Москву основного джерела прибутків

За даними трейдерів, державні компанії Sinopec та PetroChina Co. призупинили закупівлі частини російських вантажів. До бойкоту приєдналися і менші приватні НПЗ, побоюючись аналогічних санкцій, які були застосовані до Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно внесли до чорного списку Велика Британія та Європейський Союз.

Серед російських сортів нафти, на які вплинули санкції, є широко популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали.

За оцінками консалтингової компанії Rystad Energy AS, страйк покупців зачіпає близько 400 тис. барелів на день, або до 45 % загального обсягу імпорту нафти з Росії до Китаю.

Аналітики зазначають, що зниження імпорту російської нафти може відкрити нові можливості для інших постачальників, зокрема для США, які минулого тижня оголосили про торговельне перемир’я з Китаєм після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.