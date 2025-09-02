Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Коли 15–20 грн були мінімальною зарплатою: 29 років тому в Україні запровадили гривню

Юрій Мартинович
2 вересня, 2025 вiвторок
14:57
Економіка колаж-гривня

Сьогодні, 2 вересня, минає 29 років з дня, коли в 1996 році в Україні розпочалася грошова реформа, що запровадила гривню як національну валюту

Зміст

Поява гривні завершила епоху купоно-карбованця, приборкала гіперінфляцію і дала старт нормальним грошовим розрахункам. Ця подія стала ключовим кроком у стабілізації економіки молодої незалежної держави, яка після розпаду СРСР зіткнулася з гіперінфляцією та втратою довіри до грошової системи.

Детальніше про це розповість Еспресо.

Економічна криза після розпаду СРСР

1 млн купонів, фото: Вікіпедія

 

Після проголошення незалежності України в серпні 1991 року країна успадкувала економіку, яка була частиною централізованої системи Радянського Союзу. Розпад СРСР спричинив руйнування фінансової системи, порушення торговельних зв’язків і брак готівки. 

У 1991 році в обігу все ще залишалися радянські рублі, які друкувалися в Росії, що робило Україну залежною від зовнішнього постачання грошей. А економічна ситуація щодня погіршувалася: промислове виробництво падало, безробіття зростало, а споживчі ціни стрімко зростали через інфляцію.

Для вирішення проблеми нестачі готівки в січні 1992 року Україна запровадила тимчасову валюту – купоно-карбованці, які спочатку планувалося використовувати лише 4–6 місяців. Однак через економічну нестабільність вони залишалися в обігу до 1996 року, відповідно, ці купоно-карбованці стали жертвою гіперінфляції.

Вже у 1993 році рівень інфляції сягнув астрономічних 10 156%, у 1994 – 401%, а в 1995 – 182%. Це призвело до того, що українці буквально носили мільйони купонів у гаманцях: у 1995 році в обігу з’явилися банкноти номіналом 1 мільйон карбованців. Знецінення валюти було настільки швидким, що купони не встигали забезпечувати потреби економіки, а населення втрачало довіру до грошової системи, яка була просто папером. 

Грошова реформа 1996 року: народження гривні

Підготовка до запровадження гривні розпочалася ще в 1991 році, коли Верховна Рада ухвалила рішення про створення національної валюти. Однак процес затягнувся на 5 років. 

Назва "гривня" була обрана не випадково. Адже слово походить від грошової одиниці Київської Русі, яка спочатку означала срібний або золотий зливок, що використовувався в торгівлі. А у 1918–1919 роках гривня вже була валютою Української Народної Республіки. Тобто такий вибір підкреслювало її символічне значення для незалежної України, демонструючи тяглість української історії. 

Грошова реформа була офіційно оголошена Указом президента Леоніда Кучми від 25 серпня 1996 року "Про грошову реформу в Україні". Реформа розпочалася 2 вересня і тривала по 16 вересня під керівництвом Національного банку України, очолюваного тоді Віктором Ющенком. Купоно-карбованці обмінювали на гривні за курсом 100 000 карбованців = 1 гривня. 

Як наслідок, протягом двох тижнів усі ціни, тарифи, зарплати, пенсії та банківські вклади були перераховані в новій валюті. Після 16 вересня карбованці втратили статус законного платіжного засобу, а гривня стала єдиною валютою України.

Дизайн гривні розробляли українські художники Василь Лопата та Борис Максимов. Перші банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень друкувалися в Канаді та Великобританії, оскільки тоді Україна ще не мала власних потужностей для виробництва грошей. На банкнотах зображалися видатні діячі української історії та культури, а також символи державності, що підкреслювало національну ідентичність. Монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі та частково в Італії. Назву "копійка" обрали замість історичного "шага" через вплив радянської традиції. Тому у 2024 році, на хвилі процесу дерусифікації, НБУ ініціював зміну назви розмінних монет з "копійок" на "шаги".

Як гривня стабілізувала економіку

гривня

фото: gettyimages

 

Порівнюючи з іншими реформами, саме грошова реформа 1996 року стала однією з найуспішніших в історії сучасної України. Вона допомогла зупинити гіперінфляцію, відновити довіру до національної валюти та стабілізувати економіку. 

Вже у 1996 році інфляція знизилася до 30%, а офіційний курс гривні до долара США був встановлений на рівні 1,76 грн за 1 долар. Протягом 1996–1997 років курс залишався відносно стабільним, що сприяло розвитку зовнішньої торгівлі та зниженню облікової ставки НБУ з 300% у 1994 році до 21% у 1997 році.

Запровадження гривні також мало політичне значення. Хоч Україна стала останньою з пострадянських країн, яка ввела власну валюту, але це нарешті підкреслило її економічну самостійність. 

Девальвація гривні: причини та масштаби

Попри початковий успіх, гривня з часом зазнавала девальвації через економічні кризи та політичну нестабільність. Основні хвилі знецінення припали на:

  • Фінансову кризу 1998 року: гривня знецінилася майже втричі – з 1,83 грн за долар у 1996 році до 4,13 грн у 1999 році;
  • Глобальну фінансову кризу 2008 року: курс упав із 5 грн до 8 грн за долар;
  • Політичну та економічну нестабільність 2014–2015 років: після Євромайдану та початку російської агресії гривня знецінилася на 67%, а інфляція за два роки склала майже 80%. Курс досяг 25–30 грн за долар;
  • Період після 2022 року: повномасштабна війна, розв’язана Росією, призвела до подальшої девальвації. Станом на зараз курс долара становить близько 41,5 грн.

За період із 1996 по 2011 рік гривня знецінилася в 4,5 раза, а до 2025 року – у понад 24 рази, (втратила близько 96% доларової вартості). Та попри девальвацію, гривня досі виконує свою базову функцію – вона є якірною одиницею ціноутворення та заощаджень для українців. 

Що можна було купити за 20 гривень у 1996 році та зараз?

фото: Вікіпедія

 

У 1996 році 20 гривень були значною сумою. За офіційним курсом (1,76 грн за долар) це дорівнювало приблизно 11,36 долара США. За 20 гривень можна було купити, наприклад, 60 буханців хліба (тоді коштував 30-35 копійок), чи 22 літри молока (90 копійок за літр), або 5 кг свинини (десь 4 грн за кілограм), чи 33 літри бензину А-95 (60 копійок за літр)! За 20 грн можна було оплатити комунальні послуги за місяць для середньої сім’ї. Мінімальна зарплата в 1996 році становила близько 15–20 гривень, тож 20 гривень мали значну купівельну спроможність.

Сьогодні, у 2025 році, 20 гривень мають значно меншу цінність через інфляцію та девальвацію. За 20 гривень можна купити хіба що одну буханку хліба (і то треба пошукати ще, щоб знайти такий дешевий хліб) або навіть не півлітра молока (приблизно 50 грн за літр). Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні у 2025 році становить близько 8000 грн, що робить 20 гривень лише 0,25% від цієї суми. 

Таким чином, реальна купівельна спроможність за ці 29 років звичайних 20 гривень зменшилася в десятки разів, а за певними показниками – і в сотні (наприклад палива). Тож, майбутнє гривні залежить від економічних реформ і припинення зовнішньої агресії. Бо інакше українська валюта продовжуватиме падати, а ціни стрімко рости.

Читайте також: Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян

