Комітет ВР підтримав законопроєкт про збільшення видатків на безпеку і оборону на 500 млрд грн
Комітет ВР з питань бюджету рекомендував у цілому схвалити доопрацьований законопроєкт №11417, який дозволить збільшити до 500 млрд грн видатки бюджету на потреби оборони й безпеки
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Зазначено, що Кабмін просив ухвалити документ у цілому й зі змінами.
Також зауважується, що деякі депутати пропонували зменшити фінансування телеканалу "Рада" й телемарафону.
За словами Железняка, законопроєкт має всі доопрацьовані комітетом пункти, серед яких:
- близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн);
- додаткові близько 216 млрд грн планують залучити до бюджету від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії);
- додатково близько 100 млрд грн бюджет отримає від перевиконання податків і зборів (раніше планувалось – 76 млрд грн);
- близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн);
- близько 30 млрд грн – очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн);
- скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн.
18 липня Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.
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