Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві не бачать різниці між прямою конфіскацією та кредитною схемою, побудованою на цих коштах.

"Йдеться про крадіжку", — наголосив він.

Реакція посилилася після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що пришвидшує перерозподіл іноземних активів усередині Росії. Аналітики вважають, що Москва може відповісти дзеркально — заморозити або відібрати власність компаній і громадян з країн, які підтримають кредит для України. Вже зараз Росія переводить прибутки від західних компаній на спеціальні так звані рахунки типу С, з яких виведення коштів можливе лише з дозволу уряду.

Європейська комісія, зі свого боку, просуває ідею так званої "репараційної позики", яка не передбачає повного вилучення активів і буде повернута лише у випадку, якщо Росія компенсує завдані Україні збитки.

"Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн, фото: president.gov.ua

NYT зазначає, що у Росії ж таку фінансову інженерію сприймають як небезпечний прецедент. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив переслідувати причетні держави "до кінця часів… усіма можливими засобами" — як у міжнародних судах, так і поза ними.

Експерти не виключають нових атак на іноземні активи в Росії, зокрема їх конфіскацію або використання як застави для власних позик. Водночас Путін попереджає, що будь-яка спроба Заходу остаточно "забрати" заморожені кошти може зруйнувати глобальну фінансову систему та пришвидшити "відмову від долара і євро" у світовій торгівлі.

"Постійно говорять, як вони планують вкрасти наші гроші… Але як тільки це станеться, процес стане незворотним", — сказав Путін.