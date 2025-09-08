Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон

Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
10:36
Економіка

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зустрівся з делегацією місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм

Зміст

Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм.

Під час зустрічі Кулеба виділив першочергові для України теми.

"Передусім це підтримка прифронтових регіонів, де зосереджено понад 75% руйнувань. Тут для нас важливо забезпечити житло, роботу і базову безпеку для людей", - зазначив міністр розвитку громад та територій.

Він зауважив, що також важливо комплексне відновлення зруйнованих населених пунктів. Одним з інструментів, що дозволить швидко фінансувати житлові та інфраструктурні проєкти у найбільш постраждалих громадах, може стати Фонд відновлення, уточнив Кулеба.

Наразі у фокусі – стабільне проходження опалювального сезону.

"Це питання напряму пов’язане з національною безпекою. Наголосив на необхідності сталих механізмів підтримки теплокомуненерго. Уже зараз ми працюємо над врегулюванням питання різниці в тарифах. Потрібна не тимчасова міра, а комплексна програма, яка дозволить не лише погасити накопичені борги, а й сформувати нову модель галузі. Вона має очистити сектор від дисбалансів, запровадити зрозумілі правила і прозорі механізми. Такий підхід забезпечить єдину державну рамку для управління системою і водночас надасть громадам інструменти для розвитку децентралізованої енергетики", - наголосив міністр.

Кулеба та делегація місії МВФ обговорили реформу управління державними інвестиціями, яка відкриває громадам можливість реалізовувати проєкти розвитку на прозорій основі.

"Порушили питання роботи банківського сектору та розвитку функціонування Укрпошти, яка виконує соціальну місію навіть у прифронтових районах, де інші оператори не працюють. Партнерство з МВФ для України означає не тільки доступ до фінансування. Це підтвердження довіри, підтримка курсу на розвиток і створення можливостей для наших громад та людей навіть у найважчих умовах", - додав міністр.

  • з вересня до Києва прибула місія МВФ. Перший ранок провели у бомбосховищі.
  • Раніше президент Володимир Зеленський обговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ. 
     
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Автор Марія Музиченко
8 вересня, 2025 понедiлок
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Дмитро Медведєв
Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
10:47
Ексклюзив
"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини
10:01
OPINION
Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
10:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:50
На фото: російський репер Тіматі
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
09:42
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:59
сили ППО
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
08:23
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
08:22
Ексклюзив
путін путлер
"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ
08:13
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 156 боїв, ЗСУ зупинили 43 атаки на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Путін спровокував битву антицивілізації з цивілізацією. Україна заважає його планам
08:03
Анонс
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
08:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Я роблю все, щоб кожного дня дивитися в дзеркало і посміхатися": польський журналіст Пшедляцкі про допомогу Україні
07:55
Оновлено
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
07:44
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
07:27
Втрати РФ
За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
06:46
Міністерство оборони України
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів
06:10
військові США
На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
06:04
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним
01:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників: в угрупованні відреагували
00:28
Норвегія
У Норвегії стартували парламентські вибори
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:25
"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
