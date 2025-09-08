Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон

Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм.

Під час зустрічі Кулеба виділив першочергові для України теми.

"Передусім це підтримка прифронтових регіонів, де зосереджено понад 75% руйнувань. Тут для нас важливо забезпечити житло, роботу і базову безпеку для людей", - зазначив міністр розвитку громад та територій.

Він зауважив, що також важливо комплексне відновлення зруйнованих населених пунктів. Одним з інструментів, що дозволить швидко фінансувати житлові та інфраструктурні проєкти у найбільш постраждалих громадах, може стати Фонд відновлення, уточнив Кулеба.

Наразі у фокусі – стабільне проходження опалювального сезону.

"Це питання напряму пов’язане з національною безпекою. Наголосив на необхідності сталих механізмів підтримки теплокомуненерго. Уже зараз ми працюємо над врегулюванням питання різниці в тарифах. Потрібна не тимчасова міра, а комплексна програма, яка дозволить не лише погасити накопичені борги, а й сформувати нову модель галузі. Вона має очистити сектор від дисбалансів, запровадити зрозумілі правила і прозорі механізми. Такий підхід забезпечить єдину державну рамку для управління системою і водночас надасть громадам інструменти для розвитку децентралізованої енергетики", - наголосив міністр.

Кулеба та делегація місії МВФ обговорили реформу управління державними інвестиціями, яка відкриває громадам можливість реалізовувати проєкти розвитку на прозорій основі.

"Порушили питання роботи банківського сектору та розвитку функціонування Укрпошти, яка виконує соціальну місію навіть у прифронтових районах, де інші оператори не працюють. Партнерство з МВФ для України означає не тільки доступ до фінансування. Це підтвердження довіри, підтримка курсу на розвиток і створення можливостей для наших громад та людей навіть у найважчих умовах", - додав міністр.