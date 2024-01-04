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Головна Економіка Кулеба: якби країни НАТО вкладали у військову допомогу Україні 0,25% ВВП, це було би 120 млрд євро на рік

Кулеба: якби країни НАТО вкладали у військову допомогу Україні 0,25% ВВП, це було би 120 млрд євро на рік

4 січня, 2024 четвер
21:21
Економіка Дмитро Кулеба

Якщо б країни НАТО інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це становило б €120 млрд підтримки щороку

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з посиланням на дані міністерства оборони Естонії.

Очільник українського МЗС нагадав, що під час Холодної війни колективний Захід складався з 19-20 країн, проте випередив СРСР із соціалістичним блоком, куди входило 20 нині суверенних держав. Натомість зараз Україну підтримують понад 50 країн у рамках "Рамштайну", а Росія "набагато слабша за СРСР, їй надають зброю лише три союзники-ізгої: Білорусь, КНДР, та Іран". 

Міністр додав, що сукупний ВВП західної коаліції, яка надає військову допомогу Україні, перевищує ВВП РФ та її союзників у 21 раз - $57 трлн проти $2,7 трлн відповідно.

"За даними міністерства оборони Естонії, якби країни НАТО інвестували лише 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це дало б 120 мільярдів євро оборонної підтримки щороку. Це достатньо велика сума, щоб забезпечити перемогу України і справедливий мир", - зауважив Кулеба.

Міністр висловив думку, що наївно вважати, ніби Росія не наважилася б напасти на країну НАТО в разі успіху в Україні, а перемога України та відновлення справедливого миру є цілями для євроатлантичної спільноти.

"Ми не просимо нікого воювати за нас. Все, що нам потрібно, - це своєчасна та відповідна допомога, яка відповідає виклику, з яким ми стикаємося. Цифри свідчать, що справа не в ресурсах, а в тому, що Захід вірить у себе і ставить чітку мету перемоги над ворогом, який загрожує всім нам", - резюмував Кулеба.

  • Раніше Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати більше зброї для українських оборонців, а також збільшити її виробництво.
Україна
МЗС України
Війна з Росією
НАТО
Дмитро Кулеба
допомога Україні
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