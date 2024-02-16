Mercedes-Benz продав частку в російському "Камазі"

Про це повідомила 15 лютого прессекретарка компанії, передає Deutsche Welle.

За її словами, угода була завершена в лютому, а іншої комерційної участі в РФ Mercedes-Benz Group AG не має.

Прессекретарка компанії не повідомила ціну угоди та не розповіла залучені сторони, але за відкритими даними, Mercedes володіла 15% у російському "Камазі", і була фактично останнім західним автовиробником, який досі працював у Росії.

"Необхідні дозволи були надані, а контрактні домовленості виконані", - зазначила представниця компанії.