Mercedes-Benz продав частку в російському "Камазі"
Німецька компанія-автовиробник Mercedes-Benz продала свою частку у російському виробнику комерційних автомобілів "Камаз"
Про це повідомила 15 лютого прессекретарка компанії, передає Deutsche Welle.
За її словами, угода була завершена в лютому, а іншої комерційної участі в РФ Mercedes-Benz Group AG не має.
Прессекретарка компанії не повідомила ціну угоди та не розповіла залучені сторони, але за відкритими даними, Mercedes володіла 15% у російському "Камазі", і була фактично останнім західним автовиробником, який досі працював у Росії.
"Необхідні дозволи були надані, а контрактні домовленості виконані", - зазначила представниця компанії.
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