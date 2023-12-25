Французький банк готується до продажу свого бізнесу в РФ вартістю $75 млн, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Французький банк Societe Generale SA може завершити свій вихід з Росії, продавши частки в деяких з найбільших компаній країни своєму колишньому місцевому підрозділу ПАТ "Росбанк", який вона продала мільярдеру Володимиру Потаніну 2022 року.

Bloomberg оцінює вартість цих часток приблизно у $75 млн.

24 грудня президент РФ Володимир Путін схвалив розпорядження про те, щоб Росбанк купив російські пакети акцій у французького банку.

Портфель включає невеликі пакети акцій найбільших компаній країни, таких як газовий гігант ПАТ "Газпром", виробник рафінованого нікелю ПАТ "ГМК "Норільський нікель", нафтові компанії ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Роснефть", а також 20 інших холдингів.

Зазначається, що інші міжнародні банки, зокрема Raiffeisen Bank International AG, досі не прийняли рішення про продаж своїх російських дочірніх компаній.