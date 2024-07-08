Методика перевірки походження зерна, яке продає РФ, буде готова до кінця літа, – Мінагрополітики

Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня.

"Разом із міністерствами сільського господарства Великої Британії та Литви ми створили тристоронню групу, яка напрацьовує методологію визначення походження зерна на генетичному рівні. До кінця серпня британська сторона має надати готову систему верифікації й методи, за якими працівники відповідних лабораторії у Литві будуть перевіряти це зерно. У вересні планується провести навчання, сподіваємося, що до кінця року ми вже матимемо результат", - сказав посадовець.

За його словами, у литовських портах будуть розгорнуті спеціальні лабораторії, які перевірятимуть відібрані на суднах зразки збіжжя й встановлюватимуть, чи не є це зерно краденим.

"Чому у Литві? Тому що дуже багато зерна російського та білоруського походження відправляються саме з литовських портів. І цей аналіз дасть нам змогу фіксувати, чи не везуть під виглядом того зерна вкрадене українське, або чи не роблять з різного зерна мікс", - пояснив Головня.

Наразі Британія працює над наданими Україною зразками збіжжя.

"На такому міждержавному рівні це перша ініціатива, раніше такі аналізи компанії замовляли в одноосібному порядку, наприклад, для проведення судових експертиз. Для нас це важливо, перш за все тому, що ми зможемо підтверджувати походження нашого зерна на таких великих об’ємах і зрештою подавати позови щодо відшкодування збитків. Коли відпрацюємо методику у Литві, проситимемо й інші країни робити подібні аналізи", – резюмував заступник міністра.