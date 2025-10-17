Мігранти з України у 2022 році врятували нас в багатьох сферах, - польський політик Пєхота

Про це розповів в етері Еспресо польський політик Яцек Пєхота, президент Польсько-української господарчої палати.

"Маємо вже 30 000 товариств, які зареєстровані в Польщі. Багато з них були присутніми ще до війни. Але ми маємо чіткі факти - ще до ковіду та до війни було підраховано, щоб при такому темпі розвитку польської економіки, при такій кількості громадян, при такій демографічній ситуації Польща щороку буде потребувати 700 000 нових працівників, не беручи до уваги польську робочу силу. Ми вже знали, що ріст економіки вимагає присутності мігрантів. Мігранти з України у 2022 році врятували нас в багатьох сферах. Крім того, ми відчули значення українських працівників, зокрема в таких секторах, як будівництво, транспортна система, тому що дуже багато українців повернулося до своєї країни боротися за Україну і, відповідно, польські фірми відчули на собі, що таке виїзд українців з Польщі", - зауважив Яцек Пєхота.

За його словами, українські мігранти ні у кого не забирають робочих місць, вони працюють в тих секторах, в яких і раніше не вистачало робочої сили. Тоді були мігранти з Індонезії та з інших країн, але українці значно краще акліматизуються в Польщі, вони є значно кращими працівниками. Тверді факти набагато краще говорять - те, що Польська держава витрачає на соціальну допомогу для українців обертається в п'ять і чотири рази в більшій сумі, яка потрапляє до польського бюджету у вигляді податків, які сплачують українці. Мігранти з України більше платять, ніж витрачається на їхню підтримку.

"Проводився аналіз і кожна п'ята фірма задекларувала, що вона матиме проблеми у випадку, якщо українці виїдуть з Польщі. Не ті люди, які вже там проживають дуже довго, а саме мігранти. Наприклад, правління великої, потужної американської фірми провело також обстеження і виявилося, що 12% їхніх працівників в усій Польщі - це мігранти з України, які працюють не лише у “віконці”, як то кажуть, а й на різних керівних посадах. Отже, факти вказують на одне - користь є. Проблеми лише, як доносити цю інформацію до суспільства, тому що маніпулятивна інформація швидше розповсюджується.", - резюмував польський політик.