Міністр енергетики Галущенко не виключає підвищення тарифів на електроенергію через атаки РФ
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію можуть зрости через масовані атаки РФ по критичній інфраструктурі
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні ситуація складніша, ніж у червні 2023 року, коли Україна підвищила ціни на електроенергію майже в два рази: "Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків".
За словами міністра, метою Росії є знищення економіки України. Наразі країна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу, зокрема в сусідніх країнах, для заміни свого пошкодженого обладнання.
Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча Галущенко наголосив, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.
- Унаслідок масованих ракетних атак РФ в Україні знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів.
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