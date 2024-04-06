Міністр енергетики Галущенко не виключає підвищення тарифів на електроенергію через атаки РФ

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ситуація складніша, ніж у червні 2023 року, коли Україна підвищила ціни на електроенергію майже в два рази: "Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків".

За словами міністра, метою Росії є знищення економіки України. Наразі країна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу, зокрема в сусідніх країнах, для заміни свого пошкодженого обладнання.

Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча Галущенко наголосив, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.