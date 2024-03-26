Міністр сільського господарства Польщі анонсував зустріч з українським колегою "в незвичному форматі"

Про це повідомляє Wnp.pl.

Секерський підтвердив, що завтра у польській столиці Варшаві відбудуться переговори з делегацією України, де сторони обговорять спільну торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Також він акцентував, що у четвер, 28 березня, відбудеться спільне засідання урядів держав.

"Завтра приїжджає урядова делегація України, тому що в четвер у Варшаві спільне засідання урядів України і Польщі. Завтра ми збираємося в незвичній формі. Тому що крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників, також будуть представники асоціацій виробників різних рослин.Ми хочемо, щоб цей діалог був зведений до рівня виробників", - сказав Секерський.

Водночас він додав, що переговори будуть "непрості", адже Україна вважає, що потрібно зберегти лібералізацію торгівлі з Європейським Союзом.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що на спільному засіданні урядів Варшава прагне підписати протокол розбіжностей з Україною.

Про це повідомляє PAP.

За його словами, під час засідання домінуватимуть військові та економічні питання. Також Шейна акцентував, що держави повинні підписати протокол розбіжностей між двома урядами.

"Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією", - сказав він.

Водночас заступник очільника польського МЗС зауважив, що під час зустрічі уряди можуть обговорити вступ України до Євросоюзу.

"Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені - це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому", - підкреслив Шейна.

Польський політик також зазначив, що держави на зустрічі можуть порушити історичні питання.

"Нам також потрібно врегулювати певні історичні питання між Польщею та Україною. Вони сьогодні не є найважливішими, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях", - сказав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Зеленський 3 березня заявив, що ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі.