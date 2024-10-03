Міноборони оголосило про механізм закупівлі електроенергії для ЗСУ через відкриті тендери
Міністерство оборони й Міністерство економіки України розробили наказ, яким запроваджується новий механізм закупівлі електроенергії для Збройних сил через відкриті тендери
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
"Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії. Відповідні зміни встановлені наказом Міністерства оборони України № 651, що розроблений у співпраці з Міністерством економіки", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до змін, електроенергію для Збройних сил України закуповуватимуть через відкриті тендери в електронній системі закупівель.
Таким чином, учасники тендерів мають подати документи підтвердження їхньої компетентності й досвіду в постачанні електроенергії. Водночас вони повинні надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів.
У Міноборони наголошують, що взяти участь у тендерах не зможуть компанії, власниками яких є громадяни РФ, Білорусі та Ірану.
- 17 вересня Міністерство оборони України розробило нову модель процесу планування, програмування, бюджетування та виконання (ППБВ) на основі передових практик НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.35Продаж 46
- Актуальне
- Важливе