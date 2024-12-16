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Мінсоцполітики розробляє digital-інструмент для допомоги українцям, які хочуть повернутися з-за кордону

Олена Будько
16 грудня, 2024 понедiлок
15:36
Економіка Мінсоцполітики

Уряд обговорює з міжнародними партнерами можливість створення цифрового інструменту взаємодії з українцями за кордоном

Зміст

Про це розповіла під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни" перша заступниця міністра соцполітики України Дарія Марчак.

"Ми говоримо з міжнародними партнерами, з донорами, про створення digital-інструменту. Наприклад, ми його називаємо для себе "є-Батьківщина", можливо, назва буде інша. Йдеться про створення цифрового інструменту взаємодії з українцями за кордоном, який допоможе українцям, які розглядають можливість повернення до України, шукати і роботу, і житло, загалом ближче знайомитися з тими громадами, для яких теоретично можна повертатися", – зазначила вона.

Урядовиця розповіла про ще одну важливу роботу в цьому напрямі – пошук інструментів для забезпечення індивідуальним житлом родин, які повертаються. 

"У цьому контексті нещодавно уряд ухвалив постанову про запровадження субсидій на оренду житла. Цей інструмент буде схожий на субсидію на житлово-комунальні послуги. Будемо надавати субсидію для родин, у яких немає достатньо фінансового ресурсу, доходів, щоб самостійно орендувати житло. Будемо компенсувати частину вартості оренди за умови, що така родина має офіційний договір оренди. Зі свого боку також будемо компенсувати частину ставки податку для орендодавця, щоб стимулювати орендодавців укладати офіційні договори оренди", – додала Дарія Марчак.

Загалом, за її словами, в питанні повернення українців з-за кордону урядовці фокусуються на кількох групах українців. 

"По-перше, це воєнні мігранти, хто виїхав після 2022 року. Але крім, того нам потрібно працювати із тими українцями які виїжджали за кордон до повномасштабного вторгнення в пошуках кращих можливостей, наприклад, для економічної самореалізації. Третьою важливою групою є українська діаспора – це закордонні українці, які, наприклад, уже в другому поколінні живуть за кордоном, але зберігають свою українську ідентичність і бачать потреби й бажання бути афілійованими з Україною як з державою", – уточнила заступниця міністра. 

За її словами, політики, які розробляють, спрямовані саме на ці три групи та зосереджуються на кількох складових. Зокрема, йдеться про вже згадані можливості для працевлаштування в Україні, а також про системні можливості для комунікації з закордонними українцями, метою яких є збереження й підвищення лояльності українців за кордоном.

  • Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна працює над поверненням біженців із Німеччини
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
біженці з України
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