Мін’юст подав позов у ВАКС, щоб націоналізувати активи Фрідмана, Авена й Косогова

Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.

"25 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до Фрідмана Михайла Маратовича, Авена Петра Олеговича, Косогова Андрія Миколайовича та компанії "Rissa Investments Limited" санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Що саме Мін’юст просить націоналізувати

82,1086% загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування";

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА".

Зазначається, що ними опосередковано володіють Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Також міністерство просить стягнути в дохід держави:

100% загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи";

100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "НОВА.КОМ";

3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО".

Ними опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Для довідки: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії. Разом з компанією Rissa Investments Limited вони утворюють групу компаній "Боржомі".