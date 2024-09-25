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Головна Економіка Мін’юст подав позов у ВАКС, щоб націоналізувати активи Фрідмана, Авена й Косогова

Мін’юст подав позов у ВАКС, щоб націоналізувати активи Фрідмана, Авена й Косогова

Катерина Ганжа
25 вересня, 2024 середа
19:33
Економіка

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави низки активів, які належать російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену, Андрію Косогову та компанії Rissa Investments Limited. Серед активів, щодо яких подано позов, - виробники мінеральних вод "Моршинська" й "Миргородська"

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Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.

"25 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до Фрідмана Михайла Маратовича, Авена Петра Олеговича, Косогова Андрія Миколайовича та компанії "Rissa Investments Limited" санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Що саме Мін’юст просить націоналізувати  

  • 82,1086% загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування";
  • 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА".

Зазначається, що ними опосередковано володіють Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Також міністерство просить стягнути в дохід держави:

  • 100% загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи";
  • 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "НОВА.КОМ";
  • 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО".

Ними опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Для довідки: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії. Разом з компанією Rissa Investments Limited вони утворюють групу компаній "Боржомі".

  • Суд Євросоюзу відхилив колективний позов російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана, які вимагали зняти з них санкції ЄС.
Теги:
Україна
Росія
олігархи
націоналізація
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