Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина
Арбітражний трибунал при Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив справу Gilward Investments B.V. проти України через несплату компанією обов’язкового арбітражного збору
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
Позов був поданий ще у 2015 році компанією, пов’язаною з Ігорем Коломойським і Георгієм Гуртовим, із вимогами на суму близько 700 млн доларів США. Gilward звинувачувала українську державу в діях, які начебто призвели до банкрутства авіакомпанії "Аеросвіт". Серед претензій — обмеження доступу до маршрутів, переваги конкуренту (МАУ), експропріація землі в "Борисполі", затримки з ПДВ та втручання в банкрутство.
У відповідь Україна довела, що банкрутство стало наслідком внутрішніх проблем компанії та дій осіб, пов’язаних із позивачем, а не державного втручання. У процесі провадження Gilward не розкрила повний обсяг документів, як вимагалося. Крім того, позивач неодноразово просив про відстрочки, посилаючись на недоступність Коломойського, хоча Україна надала докази, що доступ був можливий.
У 2024 році трибунал зобов’язав обидві сторони внести по 150 тис. доларів арбітражного збору, але Gilward цього не зробила. У січні 2025 року провадження було зупинене, а згодом — повністю припинене.
"Таким чином, було остаточно припинено провадження, ініційоване українським олігархом з метою перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства, спричиненого внутрішньою неспроможністю та неефективним управлінням", - резюмували у пресслужбі.
- У липні ПриватБанк у Лондоні виграв суд проти Коломойського і Боголюбова. "ПриватБанк, найбільший банк України, здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це судове рішення є повною перемогою для Банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року. На момент націоналізації Банк був недокапіталізований на суму близько 5,5 млрд дол. США і згодом був рекапіталізований державою", - повідомили у пресслужбі банку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе