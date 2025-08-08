Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Позов був поданий ще у 2015 році компанією, пов’язаною з Ігорем Коломойським і Георгієм Гуртовим, із вимогами на суму близько 700 млн доларів США. Gilward звинувачувала українську державу в діях, які начебто призвели до банкрутства авіакомпанії "Аеросвіт". Серед претензій — обмеження доступу до маршрутів, переваги конкуренту (МАУ), експропріація землі в "Борисполі", затримки з ПДВ та втручання в банкрутство.

У відповідь Україна довела, що банкрутство стало наслідком внутрішніх проблем компанії та дій осіб, пов’язаних із позивачем, а не державного втручання. У процесі провадження Gilward не розкрила повний обсяг документів, як вимагалося. Крім того, позивач неодноразово просив про відстрочки, посилаючись на недоступність Коломойського, хоча Україна надала докази, що доступ був можливий.

У 2024 році трибунал зобов’язав обидві сторони внести по 150 тис. доларів арбітражного збору, але Gilward цього не зробила. У січні 2025 року провадження було зупинене, а згодом — повністю припинене.

"Таким чином, було остаточно припинено провадження, ініційоване українським олігархом з метою перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства, спричиненого внутрішньою неспроможністю та неефективним управлінням", - резюмували у пресслужбі.