На деокупованих територіях 14 тис. господарств, які утримують худобу, отримають дотації, - Шмигаль

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ми також запровадили окрему субсидію для фермерів на деокупованих територіях. Виплачуємо 8 тисяч гривень на 1 гектар обробленої землі. Важлива програма, яка повертає робочі місця та податки в громади, де велися бойові дії. 800 млн грн дотації цього року буде виплачено аграріям, які утримують худобу. Це 14 тисяч господарств", - сказав він.

Водночас для малих фермерів буде окрема субсидія - вони зможуть отримувати 4 тис. грн на гектар угідь, де працюють. На цю програму уряд виділить 1,2 млрд грн.

"Перша хвиля заявок вже пройшла, і за нею будуть виплати для майже 3,5 тисяч агровиробників. Далі — значно більше", - додав Шмигаль.