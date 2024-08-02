На деокупованих територіях 14 тис. господарств, які утримують худобу, отримають дотації, - Шмигаль
Цього року 14 тис. господарств не деокупованих територіях України отримають дотації на утримання худоби, загальна сума яких - 800 млн грн
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Ми також запровадили окрему субсидію для фермерів на деокупованих територіях. Виплачуємо 8 тисяч гривень на 1 гектар обробленої землі. Важлива програма, яка повертає робочі місця та податки в громади, де велися бойові дії. 800 млн грн дотації цього року буде виплачено аграріям, які утримують худобу. Це 14 тисяч господарств", - сказав він.
Водночас для малих фермерів буде окрема субсидія - вони зможуть отримувати 4 тис. грн на гектар угідь, де працюють. На цю програму уряд виділить 1,2 млрд грн.
"Перша хвиля заявок вже пройшла, і за нею будуть виплати для майже 3,5 тисяч агровиробників. Далі — значно більше", - додав Шмигаль.
- 29 липня повідомлялось, що продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) безоплатно надасть генератори агровиробникам із прифронтових областей України.
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