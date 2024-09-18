На правобережній Херсонщині розмінували 53% територій , - ОВА

Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за умови таких темпів до кінця 2025 року може завершитися розмінування правобережної частини регіону.

"Сапери вже обстежили більше ніж 365 тис. гектарів території, і це у більшості поля - 65%, 331 тис. гектарів", - додав Прокудін.

Він також розповів, що на правобережній Херсонщині наразі працює близько 1 тис. саперів, які щодня обстежують територію. Очільник ОВА підкреслив, що вони знищили понад 203 тис. вибухонебезпечних предметів.

Прокудін зауважив, водночас влада планує збільшити кількість саперів. Також розглядаються варіанти створення батальйону для розмінування на базі тероборони або ж мінізагонів на базі аварійно-рятувальних служб для розмінування.