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З початку року сапери очистили понад 200 тис. га родючих земель: названо регіони-лідери розмінування

Юлія Юліна
13 вересня, 2024 п'ятниця
15:52
Економіка

З початку року сапери обстежили та очистили від мін понад 200 тис. га родючих земель. Лідерами з розмінування є Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що держава компенсує аграріям 100% витрат на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на це передбачено 3 млрд грн.

"Від початку року понад 200 тис. гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям, аби вони могли знову сіяти та збирати врожай. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина", – сказав очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що для розмінування фахівці використовують найсучаснішу техніку, дрони та роботизовані системи. З’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників.

"У межах політики "Зроблено в Україні" держава буде підтримувати такі виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр", – резюмував Шмигаль.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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