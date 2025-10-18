Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка На Запорізькій АЕС розпочали ремонт ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС розпочали ремонт ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ

Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
12:43
Економіка ЗАЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після чотиритижневого відключення на Запорізькій АЕС розпочали відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі

Зміст

Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х.

За його словами, ремонт став можливим після встановлення місцевих зон припинення вогню, що дозволило безпечно продовжити відновлювальні роботи.

"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту", - зазначив він.

  • 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами у 2022 році. 
  • 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Енергетика
Читайте також:
Зерно, порт
Автор Ірена Моляр
16 жовтня, 2025 четвер
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Оксана Ліховід
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
14:04
OPINION
Підстави для російських військових ультиматумів відсутні
13:58
Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи
13:53
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
13:22
Громадянин Латвії Александр Вабікс, що накинувся у Латвії на україномовну родину
"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися
13:03
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти, в Полтаві горів склад продуктів
12:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп передумав надавати Україні "томагавки" після розмови з Путіним, а Європа обіцяє посилити тиск на Росію, аби примусити її до миру. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
12:45
Ексклюзив
мобілізація
Освіта не може бути способом уникнути мобілізації, — заступник глави Міносвіти Трофименко
12:41
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО, - екскерівник ЦРУ Данненберг
12:31
Ексклюзив
вибори
Вибори в Україні можливі лише після завершення воєнного стану, - нардепка Савчук
12:10
OPINION
Зустріч Зеленського і Трампа: процес рухається, — це позитив
11:18
Ексклюзив
Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру, - аналітик Умланд
11:10
Лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
У віці 103 років помер китайський лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
10:54
Російські військові
Понад 25 тисяч дезертирів: російські солдати масово втікають із Центрального військового округу
10:48
Ексклюзив
танк ЗСУ
Війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру, - екскерівник відділу ЦРУ Данненберг
10:00
OPINION
Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"
09:56
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Відданість президента Трампа щодо безпеки Європи наразі стабільна, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
09:43
Огляд
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Карта бойових дій за період 11-18 жовтня: весь фронт застиг в очікуванні нових наступів. Які ділянки критичні
09:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 136 зі 164 ворожих безпілотників
09:19
Ексклюзив
Микола Трофименко
Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко
09:14
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
08:59
У Росії зарплати в'язнів перевищують доходи вчителів, — розвідка
08:16
Інтерв’ю
Микола Трофименко
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
08:00
Mango, Ісак Андіч
Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька
07:55
Огляд
Не панікуй, спиши слова, будь Дон Кіхотом – 5 книг з корисними лайфхаками
07:45
Огляд
алкоголь
Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
07:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
07:16
На фото: принц Ендрю
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
06:18
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
22:55
вибух, ракетна атака
У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник відділу ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник відділу ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV