На Запорізькій АЕС розпочали ремонт ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після чотиритижневого відключення на Запорізькій АЕС розпочали відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі
Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х.
За його словами, ремонт став можливим після встановлення місцевих зон припинення вогню, що дозволило безпечно продовжити відновлювальні роботи.
"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту", - зазначив він.
- 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами у 2022 році.
- 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України.
