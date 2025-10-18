На Запорізькій АЕС розпочали ремонт ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ

Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х.

За його словами, ремонт став можливим після встановлення місцевих зон припинення вогню, що дозволило безпечно продовжити відновлювальні роботи.

"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту", - зазначив він.