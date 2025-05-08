Нардеп Кицак пояснив, чому угода про копалини між США та Україною не була ратифікована в конгресі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найбільшим застереження серед народних депутатів було щодо існування однієї угоди, а саме трьох документів. В медійному просторі про це говорилось і велось багато дискусій. Хочу наголосити, що США взагалі спочатку прагнули й хотіли підписати угоду виключно на міжурядовому рівні. Тобто, щоб це не передбачало жодної ратифікації й щоб угода не набула публічного характеру. Однак українська сторона наполягла на тому, що потрібно буде ратифікувати через парламент України, бо чимало моментів стосуються української території. Зокрема, належності українських надр і як ними потрібно розпоряджатись українському народу", - пояснив Кицак.

Народний депутат пояснив, що хоча угода про копалини й не була ратифікована конгресом США, роль цієї інституції у цьому питанні залишається на високому рівні. Зокрема, у питанні реалізації угоди.

"Ще одним застереженням було те, чому США не ратифікували угоду про корисні копалини в американському конгресі. Варто наголосити, що 67% угод, які укладались й укладаються США, не проходять ратифікацію. Оскільки ці угоди не мають елементів, які конкретно стосуються території США або їхньої юрисдикції. Саме тому ця угода не потребувала проходження через всі структури конгресу. Однак оскільки саме конгрес буде відповідальним за американську сторону цього інвестиційного фонду, то відповідно проходили консультації й звітування відносно ходу реалізації та підписання угоди з боку американської сторони. Контроль конгресу в цьому питанні є на досить високому рівні", - додав він.