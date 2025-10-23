Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України

Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України

Зіновія Воронович
23 жовтня, 2025 четвер
16:05
Економіка Національний банк України

Дефіцит енергетики, пов'язаний з руйнуванням електроенергетичної та газової інфраструктури через російські атаки погіршує ситуацію в економіці: НБУ погіршив прогноз зростання ВВП та вирішив не знижувати облікову ставку, аби стримати інфляцію

Зміст

Про це повідомляє НБУ у пресрелізі про збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Очікувалось, що 23 жовтня НБУ оголосить про зниження облікової ставки, від якої, залежать ставки кредитів та депозитів. Тобто фактично, йдеться про вартість грошей в економіці. Однак Нацбанк вирішив не знижувати облікову ставку, оскільки це може призвести до пришвидшення інфляції. Натомість НБУ прагне досягти зниження інфляції до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року

"Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися. За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови", – пояснюють у Нацбанку.

При цьому НБУ погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 та 2026 році. Основна причина – руйнування енергетичної інфраструктури та газовидобувних потужностей.

Читайте також: Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає

"У ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня. Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення. Проте енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність. З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9%", – заявив під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний. 

У наступні роки Нацбанк очікує помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс. 

"У наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс. Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Це, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки. Ураховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році", – повідомив голова НБУ.

Раніше НБУ прогнозував, що у 2026 році економіка зросте на 2,3%, а у 2027 – на 3%. 

 

Теги:
Новини
НБУ
бізнес
відбудова України
