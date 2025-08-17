Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський

Про це в етері Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"У 2022 році найбільшим рятівником економіки РФ став Європейський Союз. ЄС дуже недбало вводили санкції проти Росії. В середині літа 2022 року в ЄС повідомили, що в грудні вони введуть санкції проти РФ. Як результат ціни на нафту й газ просто злетіли до $110 за барель нафти. Це найвищий показник за всю історію. Росія таким чином змогла компенсувати всі ті активи, які були заморожені й заробила понад $270 млрд. Це було головним порятунком на той момент, адже, Росія змогла наповнити власний фонд національного добробуту. Також за рахунок цього вони також мали можливість підтримувати бюджет. “Газпром” щомісячно перераховував по трильйону рублів, щоб підтримувати російський бюджет", - пояснив Несходовський.

Аналітик зауважив, що російська економіка не зазнала колапсу лише через збіг обставин.

"Їм вдалось утримати російський бюджет від колапсу. Також можна говорити про друк коштів. Емісія, яка суттєво відбувалась у 2022-2023 році. Тому, не можна говорити Набіуліна є рятівницею російського бюджету. Скоріше обставини так склались, що російська економіка досі не зазнала колапсу", - підсумував він.