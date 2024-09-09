НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
НБУ посилив обмеження на розрахунки за кордоном із використанням платіжних карток, випущених українськими банками. Це має запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни
Про це повідомила пресслужба регулятора.
НБУ очікує, що це також сприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні.
Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном. НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на ці операції.
"Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків і платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану; операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном", - зазначили в пресслужбі регулятора.
Вказані зміни почнуть діяти з 10 вересня.
- НБУ спростував інформацію про те, що регулятор нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть.
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