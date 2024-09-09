НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном

Про це повідомила пресслужба регулятора.

НБУ очікує, що це також сприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном. НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на ці операції.

"Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків і платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану; операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном", - зазначили в пресслужбі регулятора.

Вказані зміни почнуть діяти з 10 вересня.