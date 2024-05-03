НБУ заборонив ломбардам приймати товари, які можуть бути використані у військових цілях

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема йдеться про безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

Заборона вводиться з 4 травня 2024 року на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Варто зазначити, що в Україні вже фіксували випадки здачі в ломбард товарів військового призначення. Так, торік Офіс генпрокурора повідомляв, що командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно – чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тис. грн. Він здав це військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.