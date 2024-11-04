Не більше 10% від усіх підприємств зловживають бронюванням, - Свириденко
За словами першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, не більше 10% від усіх підприємств зловживають бронюванням працівників, водночас лише 12% підприємств мають статус "критичних"
Про це вона розповіла в коментарі Суспільному.
Очільниця Мінекономіки зазначила, що аудит стосовно бронювання працівників підприємствами розпочали через те, що з липня 2024 року кількість заброньованих чоловіків почала "динамічно зростати".
"Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності (для економіки України, — ред.). Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - сказала Свириденко.
Також вона додала, що аудит досі триває, однак зловживають бронюванням не більше 10% від усіх підприємств.
"І ці 12% підприємств (критичних, - ред.) генерують 67% доходів в державному бюджеті. Це говорить про те, що бронювання як система — працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", - зазначила міністерка.
Посадовиця пояснила, що наразі в першу чергу здійснюють аудит підприємств, котрі заявляли одні дані по рівню заробітної плати зі сплаченими податками, після чого різко змінили її, або ж стрімко збільшили штат у секторах, де дозволено бронювати всіх працівників.
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