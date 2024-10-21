Бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання й просить уряд продовжити чинні відстрочки

Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес-Асоціації.

"Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність", - зазначили в ЄБА.

"Окрім деструктивного впливу на бізнес усередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів і замовників", - додали там.

Бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань у реєстрі "Оберіг" на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються в період із 17 жовтня по 18 листопада.

Також владу просять поновити діалог із підприємцями щодо процесів бронювання.