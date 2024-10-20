Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина

У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина

Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
11:58
Суспільство мобілізація

У неділю, 20 жовтня, у застосунку "Дія" тимчасово призупинили подання заяв на бронювання військовозобов'язаних через проведення аудиту раніше заброньованих громадян

Зміст

Про це йдеться на сайті Дії.

Аудит триватиме до 15 листопада.

Якщо у розділі послуг "Бронювання" намагатися подати заяву, то система інформує про наступне: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями".

Що відомо про бронювання від мобілізації 

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з моменту ухвалення закону весною 2024 року показники мобілізації в Україні зросли у 2,5 раза.


 

Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Дія
Читайте також:
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
Автор Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
20 жовтня
12:05
російська школа
Окупанти на Херсонщині запровадили для учнів 5-6 класів обов'язковий курс управління дронами, - ЦНС
12:00
OPINION
Як поляки загрібають жар чужими руками
11:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по командному пункту "Хезболли" і підпільному заводу з виробництва зброї
11:35
Оновлено
безпілотник, дрон
Українські дрони уразили найбільший російський завод з виробництва вибухових речовин у Дзержинську
11:12
нафта ембарго санкції
Конгрес вимагає від Білого дому посилити санкції проти нафтосервісної галузі Росії, - FT
10:46
ППО
Сили ППО за ніч знищили 31 з 49 безпілотників РФ: два з них - полетіли в Білорусь
10:35
Україна нагородила посмертно орденом "За мужність" чеського добровольця, який загнув у бою за Бахмут
10:17
Росія з КНДР
Розвідка Південної Кореї ідентифікувала інженера з КНДР, який спостерігав за запуском росіянами ракет по Україні біля лінії фронту
10:09
Молдова ЕС
У Молдові стартував перший тур виборів президента та референдум щодо євроінтеграції
10:09
Ексклюзив
інтерни на передовій
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
10:03
OPINION
Вояки з КНДР на боці Росії: Путін втягує союзників у війну
09:53
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
09:26
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну: "шахедами" влучили в енергооб'єкт на Сумщині, по Кривому Рогу вдарили балістикою
09:22
Ситуація залишається під контролем Сил оборони: Сирський про бойову обстановку на Сумщині та Курщині
09:11
Курська операція стимулює РФ здійснювати обміни полоненими, - ISW
08:58
Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію
08:32
ЗСУ
На фронті за добу сталося 164 боєзіткнення: росіяни на Курщині авіацією б'ють по своїй території
08:26
Ілон Маск
Маск пообіцяв щодня виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку поправок до Конституції США
08:19
Ллойд Остін
Голова Пентагону Остін заявив, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України
08:11
На Одещині громадянин Китаю намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити в Україну
08:00
OPINION
Про ядерну зброю та ілюзії
07:46
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1340 російських окупантів
07:19
"Сповільнили постачання військ РФ": партизани провели диверсію на окупованій Херсонщині
07:12
Оновлено
Удар по Запоріжжю 19 жовтня
Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: серед поранених є дівчатка 9 та 13 років
2024, субота
19 жовтня
23:55
Гірник, Донецька область
Росіяни намагаються прорватись у Курахівку, просуваються в Гірнику, - DeepState
23:12
Зустріч Лукашенка із держсекретарем США Майком Помпео (Мінськ, 1 лютого 2020 року)
Лукашенко каже, що мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини" із Заходом: хто з ним міг зустрітися
22:51
Михайло Рогачов
У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова
22:19
гроші родини Крупи
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
21:59
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" зупинити переможну серію "Арсеналу"
21:54
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку
21:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
21:36
На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих
21:10
Умєров і Пісторіус
Україна і Німеччина підписали угоду щодо посилення ППО
21:10
ТЦК
У Запоріжжі цивільний під час перевірки став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря
20:55
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін наказав ракетним військам КНР підвищити бойову готовність
20:42
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников
20:36
Володимир Зеленський
"Не буває нічого, що стається просто так": Зеленський про повернення 95 українських полонених
20:31
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. спецпризначенців, - розвідка Південної Кореї
20:26
Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці
20:26
Огляд
Сергій Ребров
Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV