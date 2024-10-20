У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина
У неділю, 20 жовтня, у застосунку "Дія" тимчасово призупинили подання заяв на бронювання військовозобов'язаних через проведення аудиту раніше заброньованих громадян
Про це йдеться на сайті Дії.
Аудит триватиме до 15 листопада.
Якщо у розділі послуг "Бронювання" намагатися подати заяву, то система інформує про наступне: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями".
Що відомо про бронювання від мобілізації
У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.
17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.
У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.
15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з моменту ухвалення закону весною 2024 року показники мобілізації в Україні зросли у 2,5 раза.
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