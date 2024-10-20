У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.