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Ексклюзив

Немає жодних причин для блокування кордону польськими фермерами, - політик Чех

4 лютого, 2024 неділя
19:31
Економіка Польща, черги на кордоні

Політик і громадський діяч Мирослав Чех розповів, що справа блокування кордону фермерами має розглядатись як питання національної безпеки не лише України, а й Польщі

Таку думку він вислови в етері Еспресо

"Я вважаю, що питання блокування кордону і перевезення українських вантажів різного типу потрібно ставити у відповідну площину. Оскільки це питання національної безпеки України та Польщі. На цьому треба наголошувати. Сьогодні не йдеться про економічні проблеми. Економічні проблеми вирішуються за столом переговорів", - пояснив Чех.

Політик зауважив, що у польських фермерів немає реальних причин для блокування кордону

"Будь-які питання можна вирішити за столом переговорів. Тим більше, що є прийняте Єврокомісією рішення, яке Польща прийняла. А зараз групки людей виходять і блокують кордон. Вони дійсно мають право на протести, але не коли це шкодить сусідній країні. Україна воює і стримує навалу росіян на Європу. Тим паче, що реальних причин для блокування кордону польськими фермерами немає", - додав він.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині - Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.

2 лютого польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого, який розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах

Теги:
Світ
Україна
Польща
фермери
аграрії
Блокування кордону
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