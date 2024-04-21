Німеччина запропонувала передати Україні обладнання з закритих електростанцій
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати на підтримку та відновлення української енергетики
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", - зазначив він.
Галущенко попередив, що якщо сьогодні говорити, що Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що на цю зиму ми його не отримаємо.
"Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів - ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності, - ред.)", - додав Галущенко.
За його словами, допомога від партнерів України надходить постійно.
"Тобто, перше – це устаткування, друге – це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи й від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України і які ми одразу зможемо використовувати", - заявив міністр.
- Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, зазначив, що саме від таких енергетичних установок буде залежати те, наскільки добре ми підготуємося до наступного опалювального сезону.
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