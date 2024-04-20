Ресурсів на місцях достатньо: експерт Рябцев про необхідність встановлювати та об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, зазначив, що саме від таких енергетичних установок буде залежати те, наскільки добре ми підготуємося до наступного опалювального сезону
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Зазначу для очільників територіальних громад, органів місцевого самоврядування, що зараз дуже потрібно - як на місцях, так і для України в цілому - будувати, встановлювати, запускати, об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки потужністю від 5 до 30 МВт. Ці установки будуть працювати на місцевому паливі, і це не сонце, і не вітер, а те місцеве паливо, яке є характерним для того чи іншого регіону. Якщо йти зі сходу на захід, то починаючи від енергетичного вугілля до гідроенергії. Ось це дуже потрібно зараз, тому що у нас знищена майже вся теплова генерація, а це передусім маневрова генерація, яка забезпечує розподіл електричної енергії під час споживання у пікові години", - зауважив експерт з енергетичних питань.
За його словами, саме у пікові години потрібні сотні таких енергетичних установок, які мають бути збудовані у міжсезоння.
"Саме від цих установок буде залежати те, наскільки добре ми підготуємося до наступного опалювального сезону. А для того, щоб будувати такі установки, не потрібно звертатися до Києва або чекати міжнародної допомоги. Є велика кількість різноманітних проєктів, але ресурсів на місцях цілком достатньо, аби будувати установки. Чим більше їх буде, тим легше буде всім, а також об'єднаній енергосистемі, яка зможе спрямовувати енергетичну енергію передусім для промислових споживачів, які сьогодні найбільше потерпають в обмеженні енергоспоживання", - прокоментував Геннадій Рябцев.
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