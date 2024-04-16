Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що повоєнна Україна має повністю перейти не децентралізовану систему енергетики
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Відверто кажучи, я б не рекомендував відновлювати енергетичні обʼєкти після закінчення війни. Краще Україна пішла шляхом, який був визначений енергетичною стратегією України до 2050 року. Цей шлях пройшли всі європейські держави. Зокрема, вони відмовились від гігантизму й побудували децентралізовану розосереджену енергетичну систему, яка використовує місцеві джерела палива та енергетики. Така система енергетики набагато ефективніша та надійніша", - пояснив Рябцев.
Експерт зауважив, що за розосередженої енергетичної системи споживачі самі обирають вид енергетики, якою хочуть користуватись
"Крім того, в децентралізованій системі енергетики реалізований принцип демократії. Тобто кожен споживач може сам обирати, якою енергією йому користуватись й коли це робити. Тому повоєнна Україна має стати країною з децентралізованою енергетикою", - додав він.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot.
- 12 квітня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що наразі енергосистема України збалансована.
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