Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відверто кажучи, я б не рекомендував відновлювати енергетичні обʼєкти після закінчення війни. Краще Україна пішла шляхом, який був визначений енергетичною стратегією України до 2050 року. Цей шлях пройшли всі європейські держави. Зокрема, вони відмовились від гігантизму й побудували децентралізовану розосереджену енергетичну систему, яка використовує місцеві джерела палива та енергетики. Така система енергетики набагато ефективніша та надійніша", - пояснив Рябцев.

Експерт зауважив, що за розосередженої енергетичної системи споживачі самі обирають вид енергетики, якою хочуть користуватись

"Крім того, в децентралізованій системі енергетики реалізований принцип демократії. Тобто кожен споживач може сам обирати, якою енергією йому користуватись й коли це робити. Тому повоєнна Україна має стати країною з децентралізованою енергетикою", - додав він.