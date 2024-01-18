Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що Нацбанк знижує денну процентну ставку до рівня 1% на день для мікрокредитів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Мікрокредит - це питання часу й зручності. В Україні мікрофінансові організації працюють досить давно, пропонуючи кредити різної суми. Їхньою перевагою є те, що вони можуть це зробити набагато швидше й без фізичної присутності. Звичайно, у них підвищений відсоток по кредитах. Умови, які набирають чинності з 1 січня, будуть певною мірою кращими для населення. Тому, що Нацбанк обмежує верхню межу відсоткової ставки по таких кредитах. Тобто вона не може бути вище ніж 1%", - пояснив Дубас.
Президент Асоціації українських банків також додав, що модель мікрофінансових організацій відрізняється від моделі банківської системи.
"У мікрофінансових організацій беруть у позику невелику суму коштів на короткий період часу, без застави. Зазвичай люди розраховуються десь за місяць. Короткий кредит і кредит на рік - це різні фінансові інструменти", - додав Дубас.
- У четвер, 18 січня, середній курс продажу долара в обмінниках становить 38,37 грн, євро коштує 41,92 грн.
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