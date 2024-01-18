Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Мікрокредит - це питання часу й зручності. В Україні мікрофінансові організації працюють досить давно, пропонуючи кредити різної суми. Їхньою перевагою є те, що вони можуть це зробити набагато швидше й без фізичної присутності. Звичайно, у них підвищений відсоток по кредитах. Умови, які набирають чинності з 1 січня, будуть певною мірою кращими для населення. Тому, що Нацбанк обмежує верхню межу відсоткової ставки по таких кредитах. Тобто вона не може бути вище ніж 1%", - пояснив Дубас.

Президент Асоціації українських банків також додав, що модель мікрофінансових організацій відрізняється від моделі банківської системи.

"У мікрофінансових організацій беруть у позику невелику суму коштів на короткий період часу, без застави. Зазвичай люди розраховуються десь за місяць. Короткий кредит і кредит на рік - це різні фінансові інструменти", - додав Дубас.