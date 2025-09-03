Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про віртуальні активи, який регулюватиме обіг крипти та визначатиме оподаткування
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Народний депутат Данило Гетманцев пояснив, що законопроєкт № 10225-д складається з двох частин. Перша визначає, яким чином здійснюється регулювання обігу крипти та вимоги до тих суб'єктів, які здійснюють діяльність з торгівлі криптовалютою, тобто криптобіржі. Друга частина присвячена оподаткуванню криптоактивів, яке пропонують зробити за зразком оподаткування цінних паперів.
"Тобто ми оподатковуємо не дохід, як оподатковується заробітна плата кожного з нас - оподатковується просто бал - дохід, який ми з вами отримуємо. Доходи від цінних паперів оподатковуються з прибутку, тобто з різниці між тим, що ми вклали в цінні папери і який дохід ми отримали. А у випадку, якщо утворився збиток, то збиток переноситься на наступні періоди. Той самий механізм ми заклали й щодо криптоактивів", - заявив Гетманцев.
Сам по собі законопроєкт, за його словами, являє собою імплементацію норм європейського законодавства до права України.
"Це дозволить нам легалізувати, вивести з тіні величезний ринок криптоактивів, який і так існує. І не помічати його ми не можемо. Крипта легалізована і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, і в Японії, і Великій Британії, і в інших країнах наших партнерів, цивілізованих країнах світу. Використати їх зразок, використати їх модель для того, аби вона оберталася і в Україні, для нас є надважливим, бо власне Україна генерує два з половиною відсотки від світового трафіку криптовалюти", - наголосив нардеп.
Для звичайних операцій з криптою передбачається загальна ставка 18+5%.
"Якщо говорити про цей перехідний період, то це 5+5%: 5 під відпуск, 5 від військового збору, але не з прибутку, а з валової оцінки", - додав він.
- 3 вересня народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування
