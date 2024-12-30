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Ексклюзив

Підвищення тарифів на транспортування газу не вплине на кінцевого споживача, - експерт Гончар

Тетяна Нижник
30 грудня, 2024 понедiлок
17:24
Економіка транзит газу, газ

Рішення про подорожчання транспортування газу стосується системи магістральних газопроводів високого тиску

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Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.

"Пересічний споживач України напряму не має справ з оператором газотранспортної системи. Те, з чим мають справу пересічні споживачі, - це облгази, які виконують роль "таксистів", доставляючи нам газ від постачальної компанії. Прийняте рішення стосується саме системи газопроводів високого тиску.Для побутових споживачів це буде стосуватися їхніх договорів з обленерго, тобто з регіональними дистриб'юторськими компаніями, які доставляють газ уже безпосередньо в помешкання", - пояснив він.

В умовах воєнного стану тарифи на доставку газу зафіксовані. У майбутньому вони, можливо, зміняться, але це інша методологія підрахунку затрат. Тому не слід проводити прямопропорційну залежність між рішенням комісії підняти тариф на транспортування газу системою магістральних газопроводів і автоматичним підвищенням ціни на газ для споживача. Цього не буде, каже Гончар.

"Після припинення газового транзиту в трубах буде газ внутрішнього видобутку. Колись ми імпортували велику кількість газу, але тепер система газопроводів високого тиску, якими користується Укргазвидобування, буде заповнена тільки газом внутрішнього видобутку. Підвищення тарифу на транспортування газу вплине на його ціну як товар. Обмежувальні заходи щодо підвищення ціни є зрозумілими в умовах зовнішньої агресії проти України, але тривати це довго не може. Якщо не підвищувати ціну, це негативно вплине на галузь, яка живить нашу енергетику. Перегляд ціни на газ є необхідним. Але рішення НКРКП і постачання газу споживачам і його транспортування - це різні питання", - резюмував експерт.

  • 30 грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
газ
тарифи на газ
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