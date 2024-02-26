Після диверсії на польській залізниці утилізують 30 тонн української кукурудзи
На залізниці у Польщі завершили збір української кукурудзи, яку невідомі висипали в ніч з 24 на 25 лютого, тоді на землі опинилося 160-180 тонн збіжжя. Близько 30 тонн зерна зібрати не вдалося
Про це повідомляє РАР.
"Після 14:00 поїзд вирушив у бік Гданська", - зазначили в головному управлінні муніципальної поліції в Бигдощі.
Біля колій залишилася кукурудза, яка була непридатна для пересипання у вагони через бруд.
У компанії, яка організовує транспортну безпеку, сказали, що зерно, розсипане в Котомежі біля Бидгоща, транспортували з України до Марокко.
"Вісім із сорока вагонів були відкриті. Вагони однозначно відкрили треті особи. Були перерізані митні мотузки товщиною 8 мм. Таким чином були відкриті подвійні бічні двері вагонів", - сказав представник компанії, яка організовує транспортну безпеку, Павел Білевський.
Також він додав, що при відкритті дверей з вагона випадає половина товару.
"Вилилося від 160 до 180 тонн. Близько 30 тонн залишилося на землі. Його зважують на митниці та закріплюють для подальшої утилізації, тобто утилізації або продажу на біогаз", - сказав Білевський.
Щодо інциденту у Польщі порушили справу про знищення майна.
"Сподіваємося, що такого більше не повториться, і тепер відповідні служби будуть контролювати такі транспорти", - сказав заступник старости гміни Добрч Себастьян Городецький.
- 25 лютого повідомлялося, що у ніч із 24 на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн.
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