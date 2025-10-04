Після трьох діб блекауту, викликаного ударом РФ по підстанції, до Славутича повернули електроенергію
Вдень у суботу, 4 жовтня 2025 року, в місті Славутич Київської області, що є містом-супутником непрацюючої Чорнобильської АЕС, відновлено постачання електроенергії
Про це повідомив славутицький мер Юрій Фомічев.
"Вітаю, славутичани. Маємо трохи енергії. Відновили постачання по резервній лінії, працюємо",- зазначив він.
При цьому міський голова Славутича наголосив на необхідності "споживати енергію ощадливо, не вмикати все одночасно", тому що "ворог далі б'є по енергетичний інфраструктурі, ситуація є критичною".
Окрім того, з 12 до 16 на період десь до години можливе "повне знеструмлення міста для проведення робіт". "Будьте готові, що вдень світло може зникнути", - додав Фомічев.
- Світла у Славутичі не було три доби діб, після того як 1 жовтня росіяни вдарили "шахедами" по тамтешній підстанції потужністю 300 кВт. Окрім Славутича було знеструмлено конфайнмент на ЧАЕС та значну частину Чернігівщини.
