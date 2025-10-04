Після трьох діб блекауту, викликаного ударом РФ по підстанції, до Славутича повернули електроенергію

Про це повідомив славутицький мер Юрій Фомічев.

"Вітаю, славутичани. Маємо трохи енергії. Відновили постачання по резервній лінії, працюємо",- зазначив він.

При цьому міський голова Славутича наголосив на необхідності "споживати енергію ощадливо, не вмикати все одночасно", тому що "ворог далі б'є по енергетичний інфраструктурі, ситуація є критичною".

Окрім того, з 12 до 16 на період десь до години можливе "повне знеструмлення міста для проведення робіт". "Будьте готові, що вдень світло може зникнути", - додав Фомічев.